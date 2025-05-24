Иранский фильм "Простая случайность" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля

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Главную награду 78-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - получил фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи. В основном конкурсе в этом году участвовали 22 картины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на французский информационный телеканал TF1 Info.

Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила картина "Сентиментальная ценность" норвежского режиссера Йоакима Триера. Обладателем награды за лучшую режиссуру стал бразильский режиссер Клебер Мендонс Фильо за фильм "Секретный агент".

Приз жюри получили киноленты "Сират" французского режиссера Оливера Лаше и "Звук падения" немецкого режиссера Маши Шилински. Картина "Воскрешение" китайского режиссера Би Гань получила спецприз жюри.

Накануне СМИ сообщили, что перед церемонией закрытия 78-го Каннского кинофестиваля на юге Франции произошел масштабный блэкаут. От обесточивания пострадали Канны, Антибы, Манделье и ряд других городов.

Как сообщили местные власти, отключение электроэнергии было вызвано поджогом подстанции, снабжающей город. Также была повреждена опора линии электропередач в коммуне Вильнев-Лубе. В жандармерии считают, что это был умышленный поджог. По данным телеканала France 3, на месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, основание опоры линии электропередач в коммуне Вильнев-Лубе было подпилено, в результате чего опора накренилась. Власти полагают, что здесь также действовали злоумышленники.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на France 3, из-за аварии была временно нарушена работа Каннского кинофестиваля. В частности, был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират", который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов. Подача энергии была восстановлена независимо, благодаря электрогенераторам, отметил канал.

Как сообщил позднее оператор французской системы электропередачи RTE, ему удалось восстановить в департаменте Приморские Альпы электроснабжение домохозяйств, проблемы с которым начались после повреждений инфраструктуры электросетей.

Ежегодный Каннский кинофестиваль открылся 13 мая на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз.