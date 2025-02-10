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Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила об уходе со своего поста, пишет ТАСС.
"Художественная гимнастика - это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике", - сказала Винер журналистам.
Она отметила, что хочет передать "накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд".
Ирине Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. В числе ее учениц были олимпийские чемпионки в многоборье Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, серебряные призеры Игр Ирина Чащина, Дина Аверина, Дарья Дмитриева, Яна Кудрявцева. В командных упражнениях сборная России под руководством Винер побеждала на четырех Олимпийских играх подряд - с 2004 по 2016 год, на Играх в Токио в 2021 году российская команда завоевала серебряные медали.
С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций. Пост вице-президента Федерации гимнастики России заняла десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова.
Фото ТАСС