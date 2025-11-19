3.66 BYN
Испания выделила Украине 817 млн евро военной помощи и 200 млн - на восстановление энергетики
Автор:Редакция news.by
Киевский режим продолжает получать обещания помощи. По итогам визита Зеленского в Испанию Мадрид принял решение выделить Киеву 817 млн евро военной поддержки.
Как уточняет агентство Reuters, 100 млн долларов из этой суммы пойдут на закупку оружия у США в рамках списка приоритетных требований Украины.
Кроме того, по сообщению газеты El País, Киеву выделено 200 млн евро на восстановление энергетического сектора.
Такое решение испанские власти приняли, несмотря на недовольство жителей Мадрида, которые встретили Зеленского протестами и призывами прекратить военную поддержку Украины.