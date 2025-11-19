Испания выделила Украине 817 млн евро военной помощи и 200 млн - на восстановление энергетики

Киевский режим продолжает получать обещания помощи. По итогам визита Зеленского в Испанию Мадрид принял решение выделить Киеву 817 млн евро военной поддержки.

Как уточняет агентство Reuters, 100 млн долларов из этой суммы пойдут на закупку оружия у США в рамках списка приоритетных требований Украины.

Кроме того, по сообщению газеты El País, Киеву выделено 200 млн евро на восстановление энергетического сектора.