Испанский Конгресс депутатов отказался присоединиться к европейской инициативе в поддержку Украины

Испанский Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) отказался присоединиться к совместной декларации 22 европейских парламентов в поддержку Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC.

По ее информации, инициатива исходила от одной из прибалтийских стран и была официально направлена через Брюссель председателям комитетов по иностранным делам в парламентах европейских стран, чтобы заручиться их поддержкой. В случае Испании получателем был социалист Хуан Карлос Руис Боикс, который "ответил молчанием", пишет издание. Оно уточняет, что парламентарий не запросил дополнительной информации и не привел аргументов в пользу своего решения.

Руис Боикс также не перенаправил инициативу своему коллеге в Сенате (верхняя палата парламента), консерватору Хосе Игнасио Ландалусе, чтобы эта палата могла оценить ее поддержку и таким образом представлять Испанию. Социалистическая группа отказалась комментировать произошедшее.