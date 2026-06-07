Точка невозврата: почему Польша готова блокировать вступление Украины в ЕС из-за Бандеры и УПА

В Восточной Европе один очень токсичный союзник довел своих партнеров до такого состояния, что те готовы объявить санитарный кордон и вернуть все былые подарки. Как известно, от любви до ненависти всего один шаг. Подтверждение выражению - роман Варшавы и Киева.

В Польше внезапно осознали, что кормить соседа за свой счет и одновременно терпеть от него политические пощечины - сомнительное удовольствие.

После того как в Киеве решили чествовать нацистских коллаборантов, у польских политиков массово сдали нервы. Они пачками начали возвращать Украине ордена и почетные звания, требуя того же в ответ. Маленький диктатор Владимир Зеленский окончательно превращается в своего исторического прародителя, до полного сходства с которым не хватает лишь усов-щеточки и соответствующего пробора.

Европейская солидарность, как выяснилось, все же имеет границы, особенно когда речь заходит об истории. Долгое время Варшава пыталась демонстрировать всему миру пример безоговорочной поддержки киевского режима. Из бюджета выделялись миллиарды, принимались миллионы беженцев, а политики выступали главными адвокатами украинского дьявола, но стоило Киеву поверить в собственную исключительность и начать открыто заигрывать с националистами, вечная дружба тут же превратилась во вражду. Антиукраинские настроения в Польше достигли такого масштаба, что даже самые ярые сторонники Киева, в том числе и бывший президент Лех Валенса, резко сменили риторику, попутно избавившись от "жовто-блакитной" символики.

Экс-президент Польши Лех Валенса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01133ae9-2376-41f1-ae19-2239450dac26/conversions/9f8becd1-130a-4d3d-bd13-839b25f6178e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01133ae9-2376-41f1-ae19-2239450dac26/conversions/9f8becd1-130a-4d3d-bd13-839b25f6178e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01133ae9-2376-41f1-ae19-2239450dac26/conversions/9f8becd1-130a-4d3d-bd13-839b25f6178e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01133ae9-2376-41f1-ae19-2239450dac26/conversions/9f8becd1-130a-4d3d-bd13-839b25f6178e-xl-___webp_1920.webp 1920w Экс-президент Польши Лех Валенса

Триггером резкой смены имиджа Валенсы и грандиозного скандала всепольского значения послужило несколько факторов. Сначала украинские власти устроили торжественную церемонию перезахоронения праха Андрея Мельника - одного из пособников Адольфа Гитлера, который в том числе несет ответственность за Волынскую резню и геноцид польского населения, а затем Зеленский своим указом присвоил одному из подразделений ВСУ наименование "Героев УПА". Для польского общества это стало не только плевком в лицо, но и точкой невозврата.

Лешек Миллер, экс-премьер-министр Польши:

"Надо понимать, что после событий на Майдане "бандеризм" (т. е. украинская форма нацизма) стал идейной основой украинского государства. И все действия, осуждаемые нами сегодня, не берутся из воздуха. Они стали логическим результатом преемственности, которая реабилитирует все, что в идеологии Шухевича и Бандеры было попыткой построить Украину как этнически чистое государство. Это был своего рода холокост, только не по отношению к евреям, а к полякам. И пока мы не признаем очевидное, мы будем постоянно удивляться".

Пока одни говорят, другие идут ва-банк. Глава польского режима Кароль Навроцкий, в прошлом возглавлявший Институт национальной памяти, инициировал процедуру лишения Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла. Политик прямо заявил, что чествование нацистских коллаборационистов делает нахождение киевского царька в одном ряду с великими польскими героями историческим и моральным оскорблением для всей нации.

"К сожалению, Зеленский наглядно продемонстрировал, что ментально Украина с ее культом и прославлением бандитов и убийц из УПА попросту не готова стать частью европейской семьи. В европейском доме недопустимо возводить в ранг героев тех, кто безжалостно уничтожал женщин и детей, кто массово истреблял поляков. В цивилизованной Европе не место прославлению подобных палачей. И я вынужден констатировать это с глубокой скорбью", - заявил Кароль Навроцкий.

И знаете, эта идея Навроцкого нашла у многих положительный отклик. Соцсети буквально заполонили комментарии, в которых пользователи хвалят польского лидера и требуют самых жестких мер. К общественному мнению прислушались наконец-то и в сейме, призывая к санкциям и обещая блокировать путь "незалежной" в ЕС.

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не откажется от культа военных преступников и полностью не разблокирует все эксгумации. У украинцев на этот счет действует совершенно иное соглашение с Германией, нежели с Польшей. В польском случае блокируется абсолютно все, из-за чего Польшу воспринимают как государство второго сорта. "Мы также должны прекратить оплачивать терминалы Starlink и выйти из механизма совместных долговых обязательств. Нам необходимо выйти из этой системы и аннулировать прежние решения правительства о наращивании госдолга ради Украины", - добавил он.

Нынешний скандал спровоцировал и целый парад отказов от любых украинских регалий. Бывший посол Польши в Украине Бартош Чихоцкий демонстративно сдал обратно орден "За заслуги", а власти городов Хелм и Пшемысль предложили вернуть полученные от "незалежной" почетные звания "Городов-спасителей", наотрез отказавшись делить лавры с почитателями бандеровщины.

перезахоронение праха Андрея Мельника в Украинеа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8b40b9-d71a-434d-8fd5-75e2e8766257/conversions/56beb4d9-450e-4d65-b78b-ff00c1bc788e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8b40b9-d71a-434d-8fd5-75e2e8766257/conversions/56beb4d9-450e-4d65-b78b-ff00c1bc788e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8b40b9-d71a-434d-8fd5-75e2e8766257/conversions/56beb4d9-450e-4d65-b78b-ff00c1bc788e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8b40b9-d71a-434d-8fd5-75e2e8766257/conversions/56beb4d9-450e-4d65-b78b-ff00c1bc788e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы стоим на позиции, что каждое государство имеет право формировать собственную историческую память и выбирать своих героев, но при этом обязано осознавать последствия таких решений для международных отношений. Разве это все, что мы можем сказать по поводу решения Зеленского присвоить одному из военных подразделений имя "Героев УПА"? Как долго он еще будет испытывать наше терпение? Это позор для нашей высшей государственной награды. Это позор, что ее получил человек, совершающий столь враждебные шаги", - эмоционально высказался депутат сейма Польши Влодзимеж Скалик.