Иван Пятибратов: США показали, как они поступают с теми, кто не хочет договариваться

Сцена, в которой к берегам Ирана движется "огромная армада" во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн", еще год назад была скорее чисто голливудской. То есть уж слишком надуманной. Однако сегодня это вполне себе реальность. И не только американская, а общепланетарная. Дональд Трамп в своем фирменном стиле объявляет, что эта армада "готова, желает и способна" выполнить миссию в Иране "со скоростью и насилием".

А в это время на площади Энгелаб в Тегеране вывешивают многозначительный огромный плакат с изображением того же авианосца "Авраам Линкольн" с нарисованной кровью, которая, стекая, образуя полосы, похожие на флаг США. Подпись: "Посеешь ветер - пожнешь бурю".

Ключевые региональные союзники США - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты - уже заявили, что не предоставят свое воздушное пространство и территорию для возможной операции против Ирана. Они не забыли, как в июне 2025 года в ответ на американо-израильские удары по иранским ядерным объектам Тегеран ответил по американской базе Аль-Удейд в Катаре. И если тогда Вашингтон говорил о ядерной программе, то сегодня главный камень преткновения - баллистические ракеты.

Администрация Трампа требует от Ирана ограничить их дальность. Почему? Потому что во время 12-дневной войны летом 2025 года иранские ракеты "Эмад" и "Хоррам-шахр" с дальностью до 2,5 тыс. км пробивали израильский "Железный купол". Израиль израсходовал значительную часть своих запасов перехватчиков, а в Пентагоне поняли, что под ударом не только Тель-Авив, но и все американские базы на Ближнем Востоке.

Иран на это требование ответил категорическим отказом, заявив, что готов обсуждать справедливую ядерную сделку, но не капитуляцию. Высокопоставленный иранский советник Мехди Мохаммади четко сформулировал логику Вашингтона: "Это переводится как "разоружись, чтобы мы могли ударить по тебе, когда захотим".

"Соединенные Штаты Америки со своей стороны уже показали, как они решают вопросы с теми, кто с ними не хочет договариваться на примере Венесуэлы и Мадуро. Тут такой еще момент есть, что на Дональда Трампа на самом деле оказывается очень большое давление сейчас внутри Соединенных Штатов Америки от тех акторов, которые считают, что сложилась идеальная ситуация для того, чтобы поменять баланс сил на Ближнем Востоке. Потому что сейчас ведь не только Америка давит снаружи на Иран, но еще и в Иране очень нестабильная социально-политическая обстановка, там массовые выступления, то есть сейчас есть некоторый кризис легитимности действующей власти. Но это, конечно, хорошее время потенциально для Америки для того, чтобы все-таки применять военную силу", - отметил доцент Финансового университета, ведущий аналитик центра политической информации Иван Пятибратов.

Пока политики говорят громкие слова, аналитики следят за косвенными признаками. В дни пика напряженности в ресторанах около Пентагона отмечался аномальный всплеск заказов на пиццу - "индекс пиццы" взлетел. Это классический признак круглосуточной работы штабов. Официально переговоры зашли в тупик.

Пишут, что США выдвинули четыре условия:

Окончательно прекратить обогащение урана и утилизировать запасы; Ограничить ракетную программу; Прекратить поддержку "Хезболлы" и хуситов; Предоставить гарантии.

Трамп, с одной стороны, угрожает ударом "огромной армады", с другой - пишет твиты о готовности к "честной и справедливой сделке". Иран не Венесуэла, это не "быстрая победа" с арестом Мадуро. Это 93 млн человек, сотни тысяч бойцов Корпуса стражей Исламской революции, огромные связи на Ближнем Востоке. В случае агрессии ответ будет.

Советник Хаменеи Али Шамхани ясно дал понять: "Любая атака США будет расценена как начало войны. Целями станут не только американские активы в регионе, но и Израиль". Иран - "пороговая ядерная держава". Удар по нему даст катастрофический урок всему миру: отказ от ядерной программы ведет или к свержению режима, или к войне. Вывод будет один: единственная гарантия безопасности - собственная бомба. Начнется глобальная цепная реакция распространения.

Так будет ли война? Вероятность удара США высока. Трамп хочет эффектной победы для набора политических очков, а ослабленный протестами и экономикой Иран кажется лакомой мишенью. Но полномасштабная оккупационная война скорее призрачна. Скорее всего, это могут быть ограниченные, но демонстративные удары, после которых Вашингтон вновь предложит "сесть за стол переговоров".