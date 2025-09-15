3.63 BYN
Израиль начал наступление на Газу массированными бомбардировками
ЦАХАЛ начал масштабное наступление на Газу. За 20 минут с начала операции по оккупации города израильская армия нанесла 37 ударов. СМИ сообщают о не менее 68 погибших и десятках пострадавших.
За последние несколько дней в результате бомбежек в Газе были снесены десятки высоток.
Также сообщается, что в город уже вошли израильские танки. В ХАМАС после начала наземной операции заявили, что наступление угрожает жизни заложников и израильских солдат в плену.
Против операции выступают израильтяне - протестующие установили палатки перед резиденцией Нетаньяху в Иерусалиме, сообщил портал Ynet.
Axios пишет, что операция началась после встречи госсекретаря США Марко Рубио с премьером Нетаньяху. Вашингтон поддержал действия Израиля, но настоял на скором завершении.
На фоне эскалации конфликта страны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества выступили с совместным заявлением о намерении добиваться приостановления членства Израиля в ООН.