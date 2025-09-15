Израиль начал наступление на Газу массированными бомбардировками

ЦАХАЛ начал масштабное наступление на Газу. За 20 минут с начала операции по оккупации города израильская армия нанесла 37 ударов. СМИ сообщают о не менее 68 погибших и десятках пострадавших.

За последние несколько дней в результате бомбежек в Газе были снесены десятки высоток.

Также сообщается, что в город уже вошли израильские танки. В ХАМАС после начала наземной операции заявили, что наступление угрожает жизни заложников и израильских солдат в плену.

Против операции выступают израильтяне - протестующие установили палатки перед резиденцией Нетаньяху в Иерусалиме, сообщил портал Ynet.

Axios пишет, что операция началась после встречи госсекретаря США Марко Рубио с премьером Нетаньяху. Вашингтон поддержал действия Израиля, но настоял на скором завершении.