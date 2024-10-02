Израиль опубликовал кадры присутствия военных на юге Ливана

Армия Израиля впервые опубликовала кадры присутствия бойцов и парашютно-десантной бригады на юге Ливана.

1 октября страна начала наземную операцию против "Хезболлы". Войска вошли на территорию Ливана, предварительно проведя очередную атаку с воздуха.

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении с воздуха 150 военных объектов шиитского движения и продолжении наземных рейдов на юге страны.

Тель-Авив может нанести удар возмездия по Ирану в ближайшие несколько дней. Потенциальные цели - нефтяная инфраструктура, военные базы и даже ядерные объекты, уточняет агентство Bloomberg.

По данным The New York Times, иранские военные также подготовили к запуску еще сотни ракет на случай военного ответа Израиля.