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Израиль опубликовал кадры присутствия военных на юге Ливана
Армия Израиля впервые опубликовала кадры присутствия бойцов и парашютно-десантной бригады на юге Ливана.
1 октября страна начала наземную операцию против "Хезболлы". Войска вошли на территорию Ливана, предварительно проведя очередную атаку с воздуха.
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении с воздуха 150 военных объектов шиитского движения и продолжении наземных рейдов на юге страны.
Тель-Авив может нанести удар возмездия по Ирану в ближайшие несколько дней. Потенциальные цели - нефтяная инфраструктура, военные базы и даже ядерные объекты, уточняет агентство Bloomberg.
По данным The New York Times, иранские военные также подготовили к запуску еще сотни ракет на случай военного ответа Израиля.
2 октября ситуацию должны обсудить на экстренном совещании Совбеза ООН.
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