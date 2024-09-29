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Израиль продолжает наносить удары по ливанским целям
Израиль продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по Ливану. Атакованы цели на юге страны и объекты в Бейруте.
В свою очередь "Хезболла" и йеменские хуситы произвели пуск ракет и беспилотников по целям в Тель-Авиве и Иерусалиме. За последние сутки израильская система ПВО "Железный купол" практически ни на минуту не прекращала свою работу.
Ливан, который уже несколько лет страдает от экономического кризиса, погружается в гуманитарную катастрофу! По данным правительства, из-за атак Израиля место постоянного проживания был вынужден покинуть миллион человек! Десятки тысяч пересекли сирийскую границу.
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