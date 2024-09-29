Израиль продолжает наносить удары по ливанским целям

Израиль продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по Ливану. Атакованы цели на юге страны и объекты в Бейруте.

В свою очередь "Хезболла" и йеменские хуситы произвели пуск ракет и беспилотников по целям в Тель-Авиве и Иерусалиме. За последние сутки израильская система ПВО "Железный купол" практически ни на минуту не прекращала свою работу.