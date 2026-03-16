Израиль уничтожил самолет иранского лидера

Борт находился в аэропорту Мехрабад. Его ранее использовал Али Хаменеи, а также высокопоставленные чиновники и иранские военные. В Армии обороны Израиля заявили, что с ликвидацией самолета у Ирана изымается стратегический актив. С его помощью обеспечивалась координация Тегерана с союзными странами.



СМИ ранее указывали, что Израиль нанес мощные удары по аэропорту ночью, уничтожив по меньшей мере 17 коммерческих самолетов. Также был нанесен удар по зданию центра космических исследований в Тегеране, атакована база КСИР и другие объекты. Кроме того армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. В ответ Иран нанес удары по Израилю и военным объектам США в регионе.