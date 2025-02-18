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Израиль вывел практически всех своих военных из южного Ливана
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иранский военный_РИА2025-02-18T07:17:07.000000Z00
Израильские военные фактически вышли из южного Ливана. Об этом передало радио армии Израиля.
18 февраля - дата крайнего срока вывода войск по соглашению о прекращении огня между Тель-Авивом и шиитским движением "Хезболла". ЦАХАЛ, тем не менее, сохранил присутствие военных на пяти позициях, где они будут действовать в мини-зоне безопасности вблизи границы. Они займут их на неопределенный срок для обороны севера еврейского государства.
Фото: РИА Новости