Израиль вывел практически всех своих военных из южного Ливана

18 февраля - дата крайнего срока вывода войск по соглашению о прекращении огня между Тель-Авивом и шиитским движением "Хезболла". ЦАХАЛ, тем не менее, сохранил присутствие военных на пяти позициях, где они будут действовать в мини-зоне безопасности вблизи границы. Они займут их на неопределенный срок для обороны севера еврейского государства.