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Израиль вывел практически всех своих военных из южного Ливана

Израильские военные фактически вышли из южного Ливана. Об этом передало радио армии Израиля.

18 февраля - дата крайнего срока вывода войск по соглашению о прекращении огня между Тель-Авивом и шиитским движением "Хезболла". ЦАХАЛ, тем не менее, сохранил присутствие военных на пяти позициях, где они будут действовать в мини-зоне безопасности вблизи границы. Они займут их на неопределенный срок для обороны севера еврейского государства.

Фото: РИА Новости

ЛиванвойскаИзраиль