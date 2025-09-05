3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Израильская армия атаковала жилые дома в Газе
Израиль начал атаку по жилым домам в городе Газа, в связи с чем полностью разрушено одно многоэтажное здание, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной гражданской обороны Махмуда Басаля.
"Израильская армия сегодня нанесла удар по многоэтажному зданию "Муштаха" в западном районе города Газа (административный центр сектора), здание полностью разрушено", - сказал он.
По его словам, это означает начало операции по уничтожению многоэтажных жилых зданий в городе Газа, в которых проживают десятки тысяч палестинцев. В результате "они останутся без крыши над головой".
Пресс-служба ЦАХАЛ объясняет удары тем, что ХАМАС якобы превратило жилые здания в "объекты инфраструктуры, которые используются для подготовки и проведения атак против войск Армии обороны Израиля в этом районе". Израильские военные утверждают, что многоэтажные здания оборудованы камерами видеонаблюдения, позициями для снайперского и противотанкового огня, наблюдательными и командными точками.
Незадолго до этого удара министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что армия его страны будет наращивать натиск на ХАМАС до тех пор, пока движение не примет условия Израиля, прежде всего освободив заложников и сложив оружие.
20 августа Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. Как сообщила гостелерадиокомпания Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2". В связи с операцией в Армию обороны Израиля призвали 60 тыс. резервистов, однако власти предполагают, что военная операция может продлиться до 2026 года, в ней будут задействованы до 130 тыс. резервистов.