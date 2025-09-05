Израильская армия атаковала жилые дома в Газе

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b33cf60-18c5-49e0-afbd-e400feedb5ad/conversions/14a9923e-9c61-4731-b53b-1a616ab47871-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b33cf60-18c5-49e0-afbd-e400feedb5ad/conversions/14a9923e-9c61-4731-b53b-1a616ab47871-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b33cf60-18c5-49e0-afbd-e400feedb5ad/conversions/14a9923e-9c61-4731-b53b-1a616ab47871-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b33cf60-18c5-49e0-afbd-e400feedb5ad/conversions/14a9923e-9c61-4731-b53b-1a616ab47871-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Израиль начал атаку по жилым домам в городе Газа, в связи с чем полностью разрушено одно многоэтажное здание, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной гражданской обороны Махмуда Басаля.

"Израильская армия сегодня нанесла удар по многоэтажному зданию "Муштаха" в западном районе города Газа (административный центр сектора), здание полностью разрушено", - сказал он.

По его словам, это означает начало операции по уничтожению многоэтажных жилых зданий в городе Газа, в которых проживают десятки тысяч палестинцев. В результате "они останутся без крыши над головой".

Пресс-служба ЦАХАЛ объясняет удары тем, что ХАМАС якобы превратило жилые здания в "объекты инфраструктуры, которые используются для подготовки и проведения атак против войск Армии обороны Израиля в этом районе". Израильские военные утверждают, что многоэтажные здания оборудованы камерами видеонаблюдения, позициями для снайперского и противотанкового огня, наблюдательными и командными точками.

Незадолго до этого удара министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что армия его страны будет наращивать натиск на ХАМАС до тех пор, пока движение не примет условия Израиля, прежде всего освободив заложников и сложив оружие.