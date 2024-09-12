Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана

"Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла. ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль", - говорится в сообщении.