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Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

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© ТАСС

"Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла. ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль", - говорится в сообщении.

По всей территории страны прозвучали сирены воздушной тревоги.

Фото © AP Photo

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