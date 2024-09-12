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Израильские военные зафиксировали залп из 90 ракет со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали залп из 90 ракет со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали новый мощный обстрел со стороны Ливана. В направлении северных районов страны было выпущено порядка 90 снарядов, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По ее информации, под ударом оказались населенные пункты в Верхней и Западной Галилее, а также южная часть контролируемых Израилем Голанских высот.

"Часть снарядов была перехвачена ВВС Израиля, были зафиксированы падения снарядов", - заявили в армии.

В некоторых районах после обстрела произошли возгорания, огонь сейчас тушат сотрудники пожарно-спасательных служб, отмечается в сообщении.

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