Израильские военные зафиксировали залп из 90 ракет со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали новый мощный обстрел со стороны Ливана. В направлении северных районов страны было выпущено порядка 90 снарядов, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По ее информации, под ударом оказались населенные пункты в Верхней и Западной Галилее, а также южная часть контролируемых Израилем Голанских высот.

"Часть снарядов была перехвачена ВВС Израиля, были зафиксированы падения снарядов", - заявили в армии.