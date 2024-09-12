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Израильские ВВС атакуют Ливан - число жертв с начала бомбардировок превысило 1,5 тыс. человек

Израильские атаки по Ливану не прекращаются. ВВС страны приступили к нанесению новой серии ударов по объектам "Хезболлаха" на юге арабской республики. По последним данным, число жертв с начала бомбардировок превысило 1,5 тыс. человек, более 5 тыс. получили ранения.

Удары ЦАХАЛ наносит в рамках ранее начатой военной операции "Стрелы севера". Ее заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля.

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