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Израильские ВВС атакуют Ливан - число жертв с начала бомбардировок превысило 1,5 тыс. человек
Израильские атаки по Ливану не прекращаются. ВВС страны приступили к нанесению новой серии ударов по объектам "Хезболлаха" на юге арабской республики. По последним данным, число жертв с начала бомбардировок превысило 1,5 тыс. человек, более 5 тыс. получили ранения.
Удары ЦАХАЛ наносит в рамках ранее начатой военной операции "Стрелы севера". Ее заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля.
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