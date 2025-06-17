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Кадровые перестановки в MI6 - впервые в истории возглавлять британскую разведку будет женщина
Как стало известно из пресс-релиза, опубликованного на сайте правительства Великобритании, новым главой Секретной разведывательной службы (MI6) станет 47-летняя Блейз Метревели. Это первое в истории страны назначение женщины на пост главы разведки Соединенного Королевства.
"Сегодня премьер-министр объявил о назначении первой в истории женщины на должность главы Секретной разведывательной службы (MI6). Блейз Метревели станет 18-м главой в истории организации и первой женщиной, занимающей эту должность, в то время, когда Соединенное Королевство сталкивается с растущими угрозами со стороны наших противников", - такое сообщение появилось на сайте правительства 16 июня.
По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, выбор Метревели в качестве главы службы внешней разведки - это "историческое назначение" с учетом того, с какими вызовами сейчас сталкивается страна.
Блейз Метревели вступит в должность 1 октября 2025 года и сменит Ричарда Мура, который занимает этот пост с 2020 года.
Немного истории
МИ-6 (Military Intelligence, MI6) - служба внешней разведки, которая была создана в Великобритании в далеком 1909 году. Однако официально ее существование правительство этой страны признало только в 1994 году, когда был принят Закон о разведслужбах.
МИ-6 занимается сбором и анализом внешнеполитической разведывательной информации, проведением секретных операций за рубежом, включая сбор данных о политических, военных и экономических угрозах, а также противодействием терроризму и другим вызовам. Подчиняется Министерству иностранных дел Великобритании. Штаб-квартира находится в Лондоне.
До назначения Метревели ведомство возглавляли 17 человек. При первом из них - Мэнсфилде Смите-Камминге - сложилась традиция неофициально обозначать должность начальника MI6 буквой "С" (от английского chief) и подписывать документы зелеными чернилами. Еще один интересный факт: глава MI6 является единственным сотрудником агентства, чье имя упоминается и признается публично.
Что известно о новом руководителе британской разведки
Несмотря на то, что практически все сведения о прошлом Блейз Метревели и ее родственниках засекречены, некоторая информация в СМИ все же просочилась.
- В 1990-х она окончила Пембрук-колледж (один из колледжей Кембриджского университета), где изучала антропологию и была членом женской команды по академической гребле.
- В 1999 году поступила на службу в MI6, большую часть своей карьеры проработала на оперативных должностях на Ближнем Востоке (владеет арабским языком) и в Европе.
- В последние годы она возглавляла отдел Q - подразделение, отвечающее за технологии и инновации, использование достижений искусственного интеллекта.
- Параллельно занимала ряд руководящих должностей в Службе безопасности Великобритании (MI5), контрразведывательном агентстве, отвечающем за внутреннюю безопасность.
- Есть информация, что в начале 2020-х Метревели, работая под псевдонимом "Директор К" (Director K), отвечала за противодействие разведкам "недружественных государств", в первую очередь России и Китая.
- В 2024 году была удостоена звания кавалера британского ордена Святого Михаила и Святого Георгия "за заслуги перед британской внешней политикой".