Как и для чего появились НАБУ и САП в Украине и почему от них захотели избавиться именно сейчас

В мире сейчас активно осуждают действия Владимира Зеленского, который попытался ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Откуда взялись эти структуры и какую функцию выполняют, рассказали эксперты в проекте "Война и мир".

Есть такая поговорка: "Вор у вора дубинку украл". "Это, наверное, как раз о том, что происходит с НАБУ и САП, - заметил украинский публицист, политолог и доктор политических наук Александр Семченко. - Есть еще Высший антикоррупционный суд. Странно, почему его не коснулись? Наверное, потому что он не ведет оперативно-розыскную деятельность, в суде потом оседают все дела, которые расследуются НАБУ при сопровождении САП".

Александр Семченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4a0215a-c9d7-4483-8540-b632f8ce5c10/conversions/481355bb-551d-44e5-8abb-2225ce8a6ede-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4a0215a-c9d7-4483-8540-b632f8ce5c10/conversions/481355bb-551d-44e5-8abb-2225ce8a6ede-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4a0215a-c9d7-4483-8540-b632f8ce5c10/conversions/481355bb-551d-44e5-8abb-2225ce8a6ede-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4a0215a-c9d7-4483-8540-b632f8ce5c10/conversions/481355bb-551d-44e5-8abb-2225ce8a6ede-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вообще НАБУ и САП, как отметил политолог, появились при Петре Порошенко по настоянию европейцев и американцев.

Александр Семченко:

"Причем сформированы они были таким образом, что можно сказать, что они незаконны и неконституционны, ведь в их формировании принимали участие иностранные эксперты. То есть источник власти вроде народ, но эти органы получили свою власть от иностранных экспертов".

По его словам, был принят ряд законов, которые, по сути, выводили эти органы из подчинения Верховной рады, президента, Генеральной прокуратуры. И это рассматривалось как инструмент внешнего контроля над руководством Украины.

Василий Прозоров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7497f7-a865-4d4b-89a7-b4ab466db03b/conversions/9a0494ec-b1f5-42d6-9b5c-621e466a388e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7497f7-a865-4d4b-89a7-b4ab466db03b/conversions/9a0494ec-b1f5-42d6-9b5c-621e466a388e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7497f7-a865-4d4b-89a7-b4ab466db03b/conversions/9a0494ec-b1f5-42d6-9b5c-621e466a388e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7497f7-a865-4d4b-89a7-b4ab466db03b/conversions/9a0494ec-b1f5-42d6-9b5c-621e466a388e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сделано это было исключительно по указанию и на деньги Соединенных Штатов Америки, отчасти деньги европейцев. И основных задач у этих структур было две: первая - следить за тем, чтобы коррупционные потоки, не дай бог, не ушли никуда в другую сторону, вторая задача - собирать компромат на украинских чиновников, чтобы крючочки были на каждого", - обозначил сотрудник Службы безопасности Украины (1999-2018 гг.) Василий Прозоров.

Он также добавил, что после создания таких структур были грандиознейшие скандалы: "Были попытки эту структуру поломать, взять под контроль. Но после окрика из посольства США даже президент Украины сдавал назад. Ему четко давали понять, что это наша идея, наши люди, наша структура, и вы не вправе ее трогать. Это такой показательный момент, что такое коррупция в Украине".

Дмитрий Василец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43cec2cd-4226-492d-876a-fe7ffdcfa536/conversions/44fce32a-8f57-41ec-a698-925a8d86b4e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43cec2cd-4226-492d-876a-fe7ffdcfa536/conversions/44fce32a-8f57-41ec-a698-925a8d86b4e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43cec2cd-4226-492d-876a-fe7ffdcfa536/conversions/44fce32a-8f57-41ec-a698-925a8d86b4e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43cec2cd-4226-492d-876a-fe7ffdcfa536/conversions/44fce32a-8f57-41ec-a698-925a8d86b4e9-xl-___webp_1920.webp 1920w