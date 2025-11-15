3.68 BYN
"Как крысы с тонущего корабля" - коррупционный скандал в Украине достиг окружения Зеленского
В Украине разразился коррупционный скандал в энергетической сфере невиданных масштабов, который, по мнению экспертов, напрямую затрагивает ближайшее окружение Зеленского. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вышло на давнего друга и сподвижника Зеленского Тимура Миндича. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Аналитик Сергей Дик убежден, что время обнародования информации выбрано не случайно. "То, что мы говорили о коррупции в энергетике, сейчас в Украине, после ударов по объектам энергетики страны, наблюдается энергетический коллапс - население страдает без света. И тогда активно вбрасывается информация именно по компании "Энергоатом", это государственная компания, которая как раз обеспечивала распределение этой энергии по всей Украине. И то, что там коррупционный скандал возник, это не случайно. Уже более 15 месяцев НАБУ осуществляло следственные действия", - заявил эксперт.
Миндич, известный под позывным "Карлсон", является давним другом Зеленского. "Это давний друг. Они вместе пили, ели, отдыхали, в 95-м квартале работали. Это дружба десятилетиями укоренилась", - напомнил эксперт. По последним данным, Миндич уже вылетел в Израиль.
Эксперт отмечает, что следствие приблизилось к самым верхам власти. "И здесь уже побежал бывший министр обороны, секретарь СНБО, который вел когда-то переговоры в Стамбуле, - констатировал он. - То есть мы видим, "крысы побежали с тонущего корабля".
Сергей Дик считает, что скандал может иметь большие политические последствия для Зеленского. "Я надеюсь, что для простых украинцев понятно, кто такой Зеленский. Все ниточки коррупционные ведут к нему. И это не случайно, потому что американцы руками ФБР опутали Зеленского определенной прочной "паутиной", и он становится совершенно управляемым, а его будущее находится под контролем Соединенных Штатов Америки", - отметил аналитик.
Коррупционный скандал, разворачивающийся на фоне тяжелейшего энергетического кризиса в Украине, может серьезно повлиять на политическую стабильность в стране.