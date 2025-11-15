"Как крысы с тонущего корабля" - коррупционный скандал в Украине достиг окружения Зеленского news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Украине разразился коррупционный скандал в энергетической сфере невиданных масштабов, который, по мнению экспертов, напрямую затрагивает ближайшее окружение Зеленского. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вышло на давнего друга и сподвижника Зеленского Тимура Миндича. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Аналитик Сергей Дик убежден, что время обнародования информации выбрано не случайно. "То, что мы говорили о коррупции в энергетике, сейчас в Украине, после ударов по объектам энергетики страны, наблюдается энергетический коллапс - население страдает без света. И тогда активно вбрасывается информация именно по компании "Энергоатом", это государственная компания, которая как раз обеспечивала распределение этой энергии по всей Украине. И то, что там коррупционный скандал возник, это не случайно. Уже более 15 месяцев НАБУ осуществляло следственные действия", - заявил эксперт.

Миндич, известный под позывным "Карлсон", является давним другом Зеленского. "Это давний друг. Они вместе пили, ели, отдыхали, в 95-м квартале работали. Это дружба десятилетиями укоренилась", - напомнил эксперт. По последним данным, Миндич уже вылетел в Израиль.

Эксперт отмечает, что следствие приблизилось к самым верхам власти. "И здесь уже побежал бывший министр обороны, секретарь СНБО, который вел когда-то переговоры в Стамбуле, - констатировал он. - То есть мы видим, "крысы побежали с тонущего корабля".

Сергей Дик считает, что скандал может иметь большие политические последствия для Зеленского. "Я надеюсь, что для простых украинцев понятно, кто такой Зеленский. Все ниточки коррупционные ведут к нему. И это не случайно, потому что американцы руками ФБР опутали Зеленского определенной прочной "паутиной", и он становится совершенно управляемым, а его будущее находится под контролем Соединенных Штатов Америки", - отметил аналитик.