Как шатдаун в США выявил системные проблемы американской политики

Временное решение бюджетного кризиса в США, завершившее 40-дневный шатдаун, не снимает фундаментальных проблем американской политической системы. Страна переживает глубокий внутриполитический кризис, а президент Дональд Трамп сталкивается с необходимостью спешно выполнять обещания перед промежуточными выборами. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Шатдаун свидетельствует о глубоком внутриполитическом кризисе, который сегодня мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, - заявил депутат Палаты представителей, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Дьяченко. - Кризис связан с тем, что по-прежнему продолжается противостояние между республиканцами и демократами".

40-дневная приостановка финансирования правительственных программ ударила по имиджу администрации в глазах простых граждан. "Потому что от этих действий пострадали в первую очередь рядовые граждане США и гости страны. Например, было отменено около 1,5 тыс. авиаперелетов", - отметил эксперт.

Аналитик видит корень проблем в политике предыдущей администрации, которая выделяла средства на здравоохранение, не контролируя их конечное использование: "Речь идет о медицинских страховках. Эти деньги забирали страховые компании, до рядовых американцев они не доходили. Политика Трампа направлена на то, чтобы консолидировать усилия всех структур по сохранению американского бюджета и по поддержке тех слоев общества, которые сегодня помощь получить не могут".

Отвечая на утверждение американских СМИ о том, что Трамп является "ряженым президентом", эксперт пояснил: "Нужно понимать, что Дональд Трамп это непрофессиональный политик, он бизнесмен, и поэтому его второй срок пребывания в Белом доме, это период его политического роста. Да, он дает очень много обещаний и, как говорят американцы, он их не выполняет или не выполняет полностью".

Ситуация усугубляется приближающимися промежуточными выборами в США. "Через год уже промежуточные выборы, Трампу нужно спешить. Он может потерять поддержку в парламенте", - предупредил эксперт. Хотя в настоящее время республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что позволяет Трампу принимать законы без учета мнения демократов, но ситуация может измениться.