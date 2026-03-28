Какая страна станет следующей после Ирана - Трамп выступил с угрозой

Трамп выступил в Майами с рядом громких заявлений. Для начала он назвал Ормузский пролив "проливом Трампа", и далеко не факт, что это была шутка: достаточно вспомнить, например, что недавно картографы Соединенных Штатов официально переименовали Мексиканский залив в "Американский".

Выступил хозяин Белого дома и с рядом других политических деклараций, в серьезности которых не приходится сомневаться. По его словам, Куба станет следующей после Ирана. "Но притворитесь, что вы этого не слышали", - обратился Трамп к слушателям. Он также пообещал снять с финансового довольствия Североатлантический альянс.

"Мы тратим на НАТО сотни миллиардов долларов ежегодно - на их защиту. Мы всегда пришли бы им на выручку, но теперь, с учетом их поведения, они нам уже и не нужны. Не нужны! Это новость из разряда "срочно в номер", не так ли? Похоже, я только что выдал вам секрет. Какой нам смысл выручать их, если они не выручают нас?" - возмутился глава Белого дома.

С угрозами в адрес Кубы Вашингтон в последнее время выступает все чаще. При этом между двумя странами идут переговоры, содержание которых, впрочем, не известно. Тем не менее, Остров свободы продолжает находиться в полной топливной блокаде: США запретили доставку на Кубу любых нефтепродуктов. При этом есть надежда, что здесь все закончится мирным компромиссом.