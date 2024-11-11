Какие громкие и неожиданные политические события произошли в 2024 году

Если и подводить политические итоги 2024 года, то нужно, конечно, начать с Украины.

Украинский конфликт

Если 2023 год для Украины был провалом контрнаступления, то 2024-й запомнился утратой Владимиром Зеленским легитимности как президента и страхом потерять помощь Запада.

Полномочия Зеленского закончились в мае, но он никуда не ушел, а новые выборы не прошли.

Вторжение ВСУ в Курскую область оказалось громким, но абсолютно бессмысленным. Главный итог года - российские войска продолжают продвижение по Украине, ВСУ отступает.

Финансовая и военная помощь Запада иссякает вместе с иллюзиями победить Россию на поле боя. Разрешение Байдена бить ракетами вглубь России - это, скорее, жест отчаяния и желание основательно усложнить вступление в должность выбранного президента Дональда Трампа.

Выборы в США

Для Дональда Трампа 2024 год, пожалуй, стал самым удачным в его политической карьере. Это первый президент США в истории который сумел переизбраться на второй срок после проигрыша по окончании первого.

Трамп чудом оказался жив после попытки покушения на него. Второе пришествие Трампа будет не менее интересным, чем первое. Дело не только в его десятках громких обещаний, например, завершить войну на Украине за сутки или присоединить Гренландию и Канаду к США, а в той команде, которую он собрал себе.

При очевидном неприятии ЛГБТ-повестки Трамп отдал важные посты людям, не скрывающим нетрадиционной ориентации. Это говорит о том, что команда подбиралась по иным характеристикам - профессионально-деловым. Самый главный вопрос: насколько влиятельной она окажется в отношении так называемого глубинного государства США.

Скандальные электоральные кампании

2024 год подарил миру много выборов. Самыми скандальными оказались электоральные кампании в Молдове и Румынии. В первом случае проигравшая внутри страны Майя Санду вдруг неожиданно победила за счет голосов за рубежом. Это официальная версия ее неухода с поста.

В Румынии же результаты первого тура просто отменили. Европе не понравилась очевидная победа кандидата, выступающего против помощи Украине и желающего сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

А выборы в ЕС говорят о том, что людям не нравятся находящиеся сейчас у власти силы. От Германии до Франции они терпят фиаско в плане народной поддержки.

Неожиданно мощно власти Грузии проявили твердость в отстаивании своих национальных интересов и после проигрыша проевропейских сил на выборах. Новый президент и премьер держали оборону перед попыткой очередного цветного госпереворота.

Ближний Восток

Непредсказуемыми стали события в Сирии, где практически без сопротивления боевики свергли Башара Асада. И пока непонятно, что именно будет происходить в этой стране, по какому пути она двинется.

В остальном события на Ближнем Востоке по дуге сектор Газа - Израиль - Ливан будут зависеть от позиции Трампа, который все еще использует лозунг "вернем Америки былое величие". Означает ли это отход от международной повестки в сторону внутренней, пока большой вопрос. Но проблем накопилось немало.