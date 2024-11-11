3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Несколько поколений наркоманов: как и зачем ЦРУ "перепрошивали" людей с помощью ЛСД и электрошока
Недавно были рассекречены новые документы программ ЦРУ по контролю над разумом, которые делались во время холодной войны. Речь идет о тайных проектах американской разведки под кодовыми названиями "МК-Ультра", "Блюберд" и "Артишок".
Как отмечает Архив по национальной безопасности США, в рамках программы по контролю над разумом ЦРУ проводило ужасные эксперименты с использованием наркотиков, гипноза, изоляции, сенсорной депривации, электрошоковой терапии и других экстремальных методов на людях без их согласия. Подробнее об этом рассказали в проекте "Тренды".
Эксперименты проводились преимущественно над гражданами США, которые часто не осознавали, что были частью экспериментов ЦРУ. В них участвовали и дети.
Теперь все знают, например, что Пентагон вплоть до 1990-х испытывал на согражданах бактериологическое оружие, просто распыляя патогены над городами, что с 1932 по 1972 годы власти ставили эксперименты на чернокожих, прививая им сифилис, что ЦРУ ставило эксперименты, в которых людям стирали личности, пытались создать новые с помощью наркотиков и электрошока. О последнем поговорим подробнее.
Что вообще ограничивает фантазию разведчика ЦРУ? Да ничего, спецслужбист рассуждает так: враг не знает морали, и я должен его опередить, сделать во имя добра все и даже больше того, что он делает во имя зла.
"Насколько я знаю, мы не занимаемся убийствами, похищениями людей и тому подобным. Насколько я знаю, мы никогда этого не делали", - заметил глава ЦРУ (1953-1961 гг.) Аллен Даллес.
Своим "насколько мне известно" глава ЦРУ фактически признает, что под его началом творятся любые злодейства. Просто начальство требует не сообщать подробности. Программа ЦРУ "МК-Ультра" - ярчайший тому пример.
Век прогресса велел считать человека машиной. В ней можно менять запчасти, делать ей тюнинг, заливать в нее химию, чтоб работала бодрее. ЦРУ наняло химиков и велело им не стесняться. Мол, делайте что угодно, ведь это ради блага государства.
Подопытных пичкали ЛСД и использовали электрошок. Предполагалось, что если эти инструменты хитро чередовать, это позволит перешивать человеку сознание, внушить что угодно, стереть память, уничтожить одно "я" и создать новое, подселить к уже существующему "я" второе, третье, четвертое.
Для экспериментов выбирали случайных людей: на улицах, в тюрьмах, в психлечебницах. Официально признано, что обработке подверглись несколько сотен несчастных. Скорее всего, их было больше, намного больше.
Колин Росс, доктор психологии:
"Активные эксперименты по контролю сознания уже проводились в период с 1941 по 1945 год. Управление стратегических служб, которое является предшественником ЦРУ, изучало различные виды наркотиков, методы допроса. Эстер Брукс создавал супершпионов, маньчжурских кандидатов, используя гипноз и другие методы, которые применялись в оперативных целях во время войны".
"МК-Ультра" завершили в 1973 году, в программе участвовали 80 госучреждений, на проект тратилось до 6 % бюджета ЦРУ. Учитывая эти цифры, речь, наверное, даже не о нескольких тысячах подопытных.
Есть подозрение, что мода на ЛСД и эксперименты с расширением сознания тоже родилась не сама собой. Тимоти Лири, проповедник наркотрипов, тесно сотрудничал с ЦРУ. Вполне резонно допустить, что разведка решила провести полевой эксперимент над миллионами "человекомышей" и провела, создав три поколения наркоманов.
Вдобавок и торговлю кокаином наладила. Роль ЦРУ в становлении бизнеса колумбийских наркобаронов широко известна, и вряд ли "МК-Ультра" закрыли в 1973-м.
Эдвард Сноуден, экс-сотрудник ЦРУ:
"Я думаю, общественность обязана знать мотивы людей, которые вышли за пределы демократической модели. Правительство совершает опасные для демократии действия, творит зло тайно и последовательно. Правительство не стесняется любых способов извлечь для себя выгоду. Власти не нуждаются в официальном разрешении на убийства, пытки и преступления любого рода. Единственный доступный нам способ борьбы - обратиться к прессе. Но и на это они больше не обращают внимания".
"МК-Ультра" породила целый пласт поп-культуры. Звезды временами сообщают, что стали жертвами ЦРУшных злодеев со шприцами в руках. А еще у знаменитостей случаются иногда странные обмороки на людях. Конспирологи уверяют, что это сбой программы, впечатанной в мозг специалистами из "МК-Ультра".
Президент
Все
Они сделали Беларусь богаче. Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Президент Беларуси вручил премии "За духовное возрождение"
Президент Беларуси: Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства
Лукашенко: Белорусы преодолеют все трудности, но стараться в этом году надо будет в два раза больше
Политика
Все
Общество
Все
Что ждет Украину с приходом Трампа, рассказал аналитик БИСИ
В Беларуси объявлен конкурс на получение в 2025 году грантов НАН для научно-исследовательских работ
Ученый: В 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными
"От всей души": пары элегантного возраста станцевали на Рождественском балу в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек