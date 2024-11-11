Несколько поколений наркоманов: как и зачем ЦРУ "перепрошивали" людей с помощью ЛСД и электрошока

Недавно были рассекречены новые документы программ ЦРУ по контролю над разумом, которые делались во время холодной войны. Речь идет о тайных проектах американской разведки под кодовыми названиями "МК-Ультра", "Блюберд" и "Артишок".

Как отмечает Архив по национальной безопасности США, в рамках программы по контролю над разумом ЦРУ проводило ужасные эксперименты с использованием наркотиков, гипноза, изоляции, сенсорной депривации, электрошоковой терапии и других экстремальных методов на людях без их согласия. Подробнее об этом рассказали в проекте "Тренды".

Эксперименты проводились преимущественно над гражданами США, которые часто не осознавали, что были частью экспериментов ЦРУ. В них участвовали и дети.

Теперь все знают, например, что Пентагон вплоть до 1990-х испытывал на согражданах бактериологическое оружие, просто распыляя патогены над городами, что с 1932 по 1972 годы власти ставили эксперименты на чернокожих, прививая им сифилис, что ЦРУ ставило эксперименты, в которых людям стирали личности, пытались создать новые с помощью наркотиков и электрошока. О последнем поговорим подробнее.

Что вообще ограничивает фантазию разведчика ЦРУ? Да ничего, спецслужбист рассуждает так: враг не знает морали, и я должен его опередить, сделать во имя добра все и даже больше того, что он делает во имя зла.

"Насколько я знаю, мы не занимаемся убийствами, похищениями людей и тому подобным. Насколько я знаю, мы никогда этого не делали", - заметил глава ЦРУ (1953-1961 гг.) Аллен Даллес.

Своим "насколько мне известно" глава ЦРУ фактически признает, что под его началом творятся любые злодейства. Просто начальство требует не сообщать подробности. Программа ЦРУ "МК-Ультра" - ярчайший тому пример.

Век прогресса велел считать человека машиной. В ней можно менять запчасти, делать ей тюнинг, заливать в нее химию, чтоб работала бодрее. ЦРУ наняло химиков и велело им не стесняться. Мол, делайте что угодно, ведь это ради блага государства.

Подопытных пичкали ЛСД и использовали электрошок. Предполагалось, что если эти инструменты хитро чередовать, это позволит перешивать человеку сознание, внушить что угодно, стереть память, уничтожить одно "я" и создать новое, подселить к уже существующему "я" второе, третье, четвертое.

Для экспериментов выбирали случайных людей: на улицах, в тюрьмах, в психлечебницах. Официально признано, что обработке подверглись несколько сотен несчастных. Скорее всего, их было больше, намного больше.

Колин Росс, доктор психологии:

"Активные эксперименты по контролю сознания уже проводились в период с 1941 по 1945 год. Управление стратегических служб, которое является предшественником ЦРУ, изучало различные виды наркотиков, методы допроса. Эстер Брукс создавал супершпионов, маньчжурских кандидатов, используя гипноз и другие методы, которые применялись в оперативных целях во время войны".

"МК-Ультра" завершили в 1973 году, в программе участвовали 80 госучреждений, на проект тратилось до 6 % бюджета ЦРУ. Учитывая эти цифры, речь, наверное, даже не о нескольких тысячах подопытных.

Есть подозрение, что мода на ЛСД и эксперименты с расширением сознания тоже родилась не сама собой. Тимоти Лири, проповедник наркотрипов, тесно сотрудничал с ЦРУ. Вполне резонно допустить, что разведка решила провести полевой эксперимент над миллионами "человекомышей" и провела, создав три поколения наркоманов.

Вдобавок и торговлю кокаином наладила. Роль ЦРУ в становлении бизнеса колумбийских наркобаронов широко известна, и вряд ли "МК-Ультра" закрыли в 1973-м.

Эдвард Сноуден, экс-сотрудник ЦРУ:

"Я думаю, общественность обязана знать мотивы людей, которые вышли за пределы демократической модели. Правительство совершает опасные для демократии действия, творит зло тайно и последовательно. Правительство не стесняется любых способов извлечь для себя выгоду. Власти не нуждаются в официальном разрешении на убийства, пытки и преступления любого рода. Единственный доступный нам способ борьбы - обратиться к прессе. Но и на это они больше не обращают внимания".