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Корнилов рассказал, ждать ли в 2025 году эскалации украинского конфликта и новых горячих точек
В новом году потоки денег и оружия на Украину не усилятся, но Киев не бросят. Такое мнение выразил политолог, историк, журналист из России Владимир Корнилов в проекте "Тренды".
Западные страны плачутся по поводу того, что их арсеналы истощены, что пополнять их не представляется возможным. Но, конечно же, это не значит, что Украину бросят на произвол судьбы.
По словам гостя проекта, Запад будет продолжать поддерживать очаг этого конфликта. "Но они, конечно, вынуждены будут считаться с мнением и позицией Соединенных Штатов Америки. И сейчас идет очень активная борьба за влияние на Трампа в этом отношении. Я думаю, она будет вестись на протяжении всего этого года", - считает политолог.
Говоря о новых возможных горячих точках в мире, Владимир Корнилов отметил, что в 2025 году наверняка можно будет увидеть серьезное обострение конфликта, связанного с Ираном.
"Биньямин Нетаньяху (премьер-министр Израиля - прим. ред.) спит и видит, когда придет Трамп и наведет порядок, как они полагают, на Ближнем Востоке. И с помощью Соединенных Штатов Америки Израиль нанесет сокрушительный удар по Ирану, по атомной отрасли Ирана, по иранской экономике", - обозначил историк.
Владимир Корнилов:
"Что касается китайского направления, вы слышали заявление Трампа о том, что он считает Китай чуть ли не противником номер один для Соединенных Штатов Америки и готов будет сделать многое для того, чтобы, как они там говорят, приструнить Китай или сдержать его рост".
И я, в общем-то, допускаю, что американцы могут пойти на какие-то неординарные шаги, которые могут спровоцировать там серьезный конфликт, - сказал политолог. - Мы прекрасно знаем, что уже десятилетиями там тлеет конфликт вокруг Тайваня. И когда-то этот нарыв вскроется однозначно.
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