Встреча лидеров стран Европейского союза в Копенгагене - это своего рода пробная стрельба. Бить прицельно предстоит 23 и 24 октября на саммите Евросоюза.

Сейчас же была неформальная встреча, пристрелка к тому, чтобы понять, смогут ли европейские страны предпринять какие-либо действия в будущем и насколько непреодолима коллизия и разбежка интересов.

Повесткой встречи стали три пункта: военизация, давление на Россию, поддержка Украины. Произошел промах по всем целям.

Лидеры ЕС, возмущенные недавними инцидентами с БПЛА, взялись за создание так называемой "стены дронов". Отдельное внимание уделено возведению сети ПВО и РЭБ на Восточном фланге, то есть у белорусских границ. Представители стран Евросоюза однозначно заявляют, что они защищаются от России. Но доказательств того, что хоть где-нибудь над ЕС летали российские дроны, при этом выпущенные Вооруженными силами России, нет. От всяких совместных расследований, наподобие предложения Москвы вместе с Варшавой отыскать истину в инсценировке ударов незаряженными дронами по Польше, в ЕС и говорить не хотят. Дроны - предлог для военизации.

Кристиан Штокер, канцлер Австрии:

"Есть основания подозревать, что Россия не осталась в стороне, а также свидетельства, указывающие на это. Эти нарушения воздушного пространства, которые затрагивают не только Данию, но и страны Балтии, Польшу и Румынию, абсолютно неприемлемы. Это очень опасная провокация, потому что она открывает возможности для дальнейшей эскалации и показывает, насколько нам необходимо повышать нашу оборонительную готовность".

Из этого вытекает еще один пункт повестки встречи лидеров ЕС - как сбивать дроны? Якобы опытным путем, благодаря, а вернее, из-за мнимых провокаций с дронами, члены Европейского союза и НАТО поняли, что сбивать дроны за тысячи долларов ракетами за миллионы невыгодно. Будто бы все эти годы западные военные инструкторы не обучали ВСУ, страны ЕС не получали разведданные и полевые сводки, не координировали действия. Они совсем не знали про нюансы современного ведения боя. Более того, они же и поставляли дроны Киеву. Значит, понимали, с какой целью они используются.

Теперь речь зашла о наращивании производства БПЛА. Однако лидеры ЕС так и не смогли договориться о том, как эта "стена дронов" будет реализована. Не обошлось без помощи Еврокомиссии. Она в лице Урсулы фон дер Ляйен хочет взгромоздить на себя роль государства над государствами: говорить странам, что и как им покупать, производить и отдавать. Из-за этого, как пишет Bloomberg, у немецкого канцлера Мерца вслед за Венгрией и Францией, случился конфликт с фон дер Ляйен. Он обвиняет ее в том, что Еврокомиссия захватила власть над странами союза. Именно страны должны принимать решения, а не исполнять те, что им пытаются вменять, особенно это касается наращивания вооружений. Фон дер Ляйен глуха и нема к подобным заявлениям глав европейских государств.

"Нам совершенно необходимо значительно увеличить инвестиции в оборону. Именно поэтому мы предусмотрели инвестиции в размере до 800 млрд евро до 2030 года. Ключевые слова - безопасность, совместные закупки и национальная оговорка. Есть еще один всеобъемлющий пакет мер для обороны, который уже на стадии реализации, - это упрощение оборонного сектора, когда оборонным ведомствам предоставляется возможность быстрее и дешевле наращивать или сокращать масштабы", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Еще одним провалившимся пунктом в повестке стало единство Евросоюза. Его хотели устранить для присоединения к ЕС Украины. Было предложено избавиться от права вето и принципа единогласного решения по ключевым вопросам, возложив это на плечи избранных государств. Как пишет Politico, Франция, Греция и Нидерланды высказались против таких изменений.