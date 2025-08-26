Каладзе: Запад обещал обеспечить Грузию оружием, если страна откроет "второй фронт" против России

26 августа генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что Запад обещал обеспечить Грузию военной техникой в случае согласия открыть "второй фронт" против России, пишет РИА Новости.

"В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", - заявил Каладзе журналистам.

Каладзе вновь повторил, что западные партнеры продолжают шантажировать Грузию и на этот раз грозятся приостановить безвизовый режим с ЕС.

Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как грузинские власти приняли ряд законов, которые подверглись строгой критике на Западе.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает, что грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу, а ЕС в свою очередь шантажирует Грузию отменой безвизового режима лишь по той причине, что власти отказались открывать "второй фронт" против России в 2022 году.

Кроме того, Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.