Каладзе: Запад обещал обеспечить Тбилиси военной техникой при открытии второго фронта против России

Запад обещал обеспечить Тбилиси военной техникой в случае согласия открыть второй фронт против России.

Как заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, в канцелярии премьер-министра страны звучали "прямые угрозы, шантаж и оскорбления", чтобы Грузия вступила на путь войны. При этом у Тбилиси имеются все доказательства, и при необходимости власти обязательно их обнародуют.