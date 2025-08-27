3.69 BYN
Каладзе: Запад обещал обеспечить Тбилиси военной техникой при открытии второго фронта против России
Автор:Редакция news.by
Запад обещал обеспечить Тбилиси военной техникой в случае согласия открыть второй фронт против России.
Как заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, в канцелярии премьер-министра страны звучали "прямые угрозы, шантаж и оскорбления", чтобы Грузия вступила на путь войны. При этом у Тбилиси имеются все доказательства, и при необходимости власти обязательно их обнародуют.
В то же время, отметил политик, европейские партнеры от своих планов не отказались и продолжают шантажировать Грузию. На этот раз они грозятся приостановить безвизовый режим.