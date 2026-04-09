Каллас прокомментировала недостаточную поддержку ЕС в конфликте на Ближнем Востоке

Евросоюз не хочет помогать странам Персидского залива в конфликте вокруг Ирана, ведь они не помогают Европе в Украине. Такое заявление сделала глава евродипломатии.

Таким образом Кая Каллас ответила на критику со стороны США и некоторых стран региона за недостаточную поддержку в конфликте на Ближнем Востоке.