Каллас: В мае 2026 года ЕС утвердит новый пакет санкций против Ирана
В попытках усилить давление на Тегеран Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В американский черный список включены 8 граждан Исламской Республики, 4 компании - из Ирана, ОАЭ и Турции, а также 2 самолета иранской авиакомпании.
Добавить новые ограничения к уже имеющимся готовится и Евросоюз. Как сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас, в мае ЕС утвердит новый пакет санкций против Ирана. По ее словам, новое предложение касается тех, кто причастен к ограничению судоходства в Ормузском проливе.
22 апреля, к слову, представители Британии заявили об обстреле КСИР контейнеровоза в водах пролива. Все члены экипажа находятся в безопасности.
В свою очередь, в Иране заявили, что готовы к следующему этапу войны, поскольку скорость в обновлении пусковых платформ ракет и дронов у них даже выше в период затишья - в отличие от американцев, которым приходится доставлять боеприпасы с другого конца мира. В доказательство было опубликовано видео одного из подземных тоннелей, в которых производятся и хранятся иранские ракеты и БПЛА.