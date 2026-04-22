Каллас: В мае 2026 года ЕС утвердит новый пакет санкций против Ирана

В попытках усилить давление на Тегеран Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. В американский черный список включены 8 граждан Исламской Республики, 4 компании - из Ирана, ОАЭ и Турции, а также 2 самолета иранской авиакомпании.

Добавить новые ограничения к уже имеющимся готовится и Евросоюз. Как сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас, в мае ЕС утвердит новый пакет санкций против Ирана. По ее словам, новое предложение касается тех, кто причастен к ограничению судоходства в Ормузском проливе.

22 апреля, к слову, представители Британии заявили об обстреле КСИР контейнеровоза в водах пролива. Все члены экипажа находятся в безопасности.