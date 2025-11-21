Владимир Зеленский вернулся из Турции не с пляжным загаром, а с Рустемом Умеровым и американскими военными. Под их чутким руководством Киев будет обсуждать мирный план президента США Дональда Трампа.

В плане есть конкретные 28 пунктов. СМИ Украины назвали их капитуляцией, упакованной в красивую обертку. Есть четкие сроки по их подписанию - до американского праздника Дня благодарения, 27 ноября.

Те самые 28 пунктов документа набиты политическими, территориальными и военными нюансами. Крым, Луганск и Донецк признаются российскими де-факто, Херсон и Запорожье - по линии фронта. То есть, конфликт "замораживается", России отходит пятая часть земель. Вооруженные силы Украины сокращаются до 600 тыс. человек. Сейчас в ВСУ под ружьем стоит около 850 тыс. То есть четверть - 1 млн солдат - должна быть распущена.

Украина навеки должна отказаться от вступления в НАТО, прописывая это в Конституции. Альянс официально закроет дверь перед Киевом. 100 млрд замороженных российских активов пойдут на восстановление Украины, но с американским акцентом: половина прибыли уйдет США. Штаты забирают 50 % профита. То есть мирный план Трампа - это не мир, а сделка, где Украина платит территориями.

По мнению аналитиков, видно, что американская концепция урегулирования конфликта в Украине ближе к российским восприятиям ситуации, нежели к украинским.

Один из пунктов мирного плана Трампа первоначально требовал аудита всей международной помощи, полученной Украиной. Это означало бы включить свет в той комнате, где годами складывали неучтенные миллиарды. Но нашлось элегантное решение. Формулировку про аудит подправили на "полная амнистия за действия, совершенные во время войны". Под эту широкую формулировку можно подвести не только военные действия, но и финансовые. Получается, что все действия - от закупки шапок-ушанок по цене космического скафандра до продажи углеводородов через дружественные офшоры - теперь попадают под священный акт всепрощения.