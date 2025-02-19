Кардинальное решение Трампа: Белый дом сокращает военный бюджет

Администрация Трампа, похоже, всерьез подходит к оздоровлению американских финансов. Местным СМИ стало известно, что глава Белого дома начинает сокращение военных расходов.



В течение ближайших 5 лет траты Пентагона предполагается урезать на 40 %, то есть сокращать по 8 % в год.

Сегодня армейский бюджет составляет 900 млрд, а по окончании финансовой санации он сократится до пoлутриллиона.