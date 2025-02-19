3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кардинальное решение Трампа: Белый дом сокращает военный бюджет
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8089b92d-d72f-4dc1-831f-7002e67f4df0/conversions/39ce8736-ffeb-49ae-8afc-9a2e8044fc2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8089b92d-d72f-4dc1-831f-7002e67f4df0/conversions/39ce8736-ffeb-49ae-8afc-9a2e8044fc2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8089b92d-d72f-4dc1-831f-7002e67f4df0/conversions/39ce8736-ffeb-49ae-8afc-9a2e8044fc2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8089b92d-d72f-4dc1-831f-7002e67f4df0/conversions/39ce8736-ffeb-49ae-8afc-9a2e8044fc2c-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byТрамп подходит к оздоровлению американских финансов всерьез
12025-02-20T05:12:32.000000Z00
Администрация Трампа, похоже, всерьез подходит к оздоровлению американских финансов. Местным СМИ стало известно, что глава Белого дома начинает сокращение военных расходов.
В течение ближайших 5 лет траты Пентагона предполагается урезать на 40 %, то есть сокращать по 8 % в год.
Сегодня армейский бюджет составляет 900 млрд, а по окончании финансовой санации он сократится до пoлутриллиона.
В американской истории небывалое событие: до сих пор некоторое сокращение военного бюджета наблюдалось лишь по окончании мировых войн.