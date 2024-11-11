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Карл Нехаммер заявил об уходе с поста канцлера Австрии

Без главы кабинета осталась Австрия - канцлер Карл Нехаммер покидает свой пост из-за отказа сразу двух партий участвовать в правительственной коалиции. Теперь страну практически неизбежно ждут новые парламентские выборы.

Проблемы в создании коалиции вызваны тем, что на прошлых выборах второе место заняли правые евроскептики, остальные партии долго изобретали способы оставить их за бортом кабинета, но ни одна комбинация не сработала. На будущих выборах Австрийская партия свободы обещает набрать уже не четверть, а треть голосов. Не допустить ее в правительство окажется еще сложнее. Однако нет сомнений, что системные партии приложат к этому все усилия.

В общем, кризис в Австрию пришел, по всем приметам, надолго.

Фото: ТАСС

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