Карл Нехаммер заявил об уходе с поста канцлера Австрии

Проблемы в создании коалиции вызваны тем, что на прошлых выборах второе место заняли правые евроскептики, остальные партии долго изобретали способы оставить их за бортом кабинета, но ни одна комбинация не сработала. На будущих выборах Австрийская партия свободы обещает набрать уже не четверть, а треть голосов. Не допустить ее в правительство окажется еще сложнее. Однако нет сомнений, что системные партии приложат к этому все усилия.