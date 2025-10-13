Каталония буквально тонет из-за мощных ливней: потоки воды и сильный ветер сносят машины

Мощные ливни обрушились на Каталонию, вызвав сильные подтопления. Автомобили не могли проехать из-за поднявшейся воды, а припаркованные машины сносило бурными потоками. Ливни сопровождались сильным ветром.

Синоптики подсчитали, что за короткое время могло выпасть до 180 литров осадков на квадратный метр. Власти объявили повышенный уровень опасности. Временно закрыты парки, школы и другие социальные учреждения. Пострадали также регионы Сарагоса и Валенсия.