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Каталонию атакуют масштабные наводнения
Автор:Редакция news.by
В испанской Каталонии на смену лесным пожарам пришли сильнейшие ливни, вызвавшие наводнения. Затоплены улицы, дороги и дома, остановлено железнодорожное сообщение. Из-за града была нарушена работа аэропорта Барселоны.
Переполненные из-за ливневых дождей реки с легкостью уносят автомобили. 2 человека пропали без вести.
Местные спасательные службы сообщили о более 30 происшествиях, вызванных стихией. Городской совет Барселоны запустил план действий при ЧС.