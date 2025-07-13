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Каталонию атакуют масштабные наводнения

В испанской Каталонии на смену лесным пожарам пришли сильнейшие ливни, вызвавшие наводнения. Затоплены улицы, дороги и дома, остановлено железнодорожное сообщение. Из-за града была нарушена работа аэропорта Барселоны.

Переполненные из-за ливневых дождей реки с легкостью уносят автомобили. 2 человека пропали без вести.

Местные спасательные службы сообщили о более 30 происшествиях, вызванных стихией. Городской совет Барселоны запустил план действий при ЧС.

ИспаниянаводнениепроисшествиеБарселона