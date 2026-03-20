Каждые 20 минут в Германии фиксируется банкротство

Печальные экономические рекорды ставит Германия. Страна переживает затяжную рецессию: экономический рост равен нулю уже четыре года.



При этом в реальном секторе наблюдается настоящий спад. Подсчитано, каждые 20 минут в ФРГ фиксируется банкротство - всего их в 2025 году случилось 24 тыс. Причем, несостоятельными объявляют себя компании, которые пережили десятки войн и кризисов.



Например, в Дармштадте закрылась пекарня, которой 435 лет. И она в достойной компании: в Цвиккау спустя 167 лет разорилась пивоварня. А в Саксонии распустили фирму, которая 160 лет занималась деревообработкой.