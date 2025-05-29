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ХАМАС и Израиль дали согласие на 60 дней прекратить огонь в Газе
Палестинское движение ХАМАС и Израиль дали согласие прекратить огонь в Газе на 60 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Согласно данным источников телеканала, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им ранее проект соглашения.
Отмечается также со ссылкой на источники, что о достижении соглашения в ближайшие несколько часов должен объявить американский лидер Дональд Трамп.
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