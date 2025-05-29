ХАМАС и Израиль дали согласие на 60 дней прекратить огонь в Газе

Палестинское движение ХАМАС и Израиль дали согласие прекратить огонь в Газе на 60 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Согласно данным источников телеканала, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф уже уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им ранее проект соглашения.

Отмечается также со ссылкой на источники, что о достижении соглашения в ближайшие несколько часов должен объявить американский лидер Дональд Трамп.