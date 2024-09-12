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"Хезболла" атаковала ракетами израильскую базу ВМС

Бойцы ливанского движения "Хезболла" атаковали ракетами базу ВМС на севере Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

"Бойцы исламского сопротивления атаковали серией ракет место скопления сил противника на востоке морской базы", - говорится в заявлении.

В последнее время резко обострился конфликт между Израилем и ливанским движением "Хезболла". Израиль заявляет, что его цель - устранить угрозу со стороны этого движения и вернуть перемещенных жителей на север Израиля. "Хезболла" в свою очередь заявляет, что действует в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

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