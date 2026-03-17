Германия стремительно теряет статус ведущей индустриальной державы. Свежий отчет Ассоциации химической промышленности ФРГ подтверждает: отрасль продолжает падение в пропасть, показав за 2025 год снижение производства и продаж почти на 4 %.

Загрузка мощностей на заводах упала до критических 72 %, что специалисты называют предвестником неминуемого банкротства крупнейших предприятий.

Главные причины - цены на газ и электричество, а также непомерные экологические сборы, которые делают немецкую продукцию неконкурентоспособной.

За последние 4 года работу уже потеряли 34 тыс. сотрудников, и это только начало. В самой ассоциации винят в происходящем "черепашьи темпы" реформ канцлера и бюрократический диктат Брюсселя.