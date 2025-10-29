Хирургия Трампа: можно ли разделить "Чаймерику" без смертельного исхода для обеих стран?

Пока Европейцы играют в большую политику на своем континенте, Белый дом переносит центр тяжести в Индо-Тихоокеанский регион. Китай открыто называют стратегической угрозой, которую необходимо устранить. Генсек НАТО признает растущее отставание в развитии и призывает членов Североатлантического альянса ускорить производство оружия и техники.

Марк Рютте, Генсек НАТО:

"Когда дело доходит до Китая в целом, мы должны понимать, что к 2030 году у них будет 1000 ядерных боеголовок. Сейчас у них больше военных кораблей, чем у вас, чем у США. У них есть судостроительная промышленность, которой сейчас нет у США. Во время Второй мировой войны, когда у вас были корабли "Либерти", вы производили по одному каждый день или каждую неделю в конце войны. Но сегодня вы бы не смогли этого сделать. Поэтому я всегда обсуждаю с Пентагоном, как снова запустить судостроительную промышленность. Так что давайте будем знать, что делают китайцы, и не будем наивными и недооценивать их".

Зачем нужно оружие и корабли, о которых говорит Рютте? Понятно, что на прямое столкновение с Китаем они не пойдут. В регионе традиционно работают с использованием прокси сил. Тараном против Пекина используют Тайвань. Китайский регион подталкивают к сепаратизму и накачивают оружием. В дополнение к этому формируют коалицию, которая должна будет оказывать военно-политическое содействие. Об этом рассказал зам министра обороны США Элбридж Колби.

Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам:

"Почему Тайвань важен для американцев? Во-первых, это предотвращение доминирования Китая в Азии, на долю которой приходится 50 % мирового ВВП. Если бы Китай доминировал, наша жизнь сильно бы пострадала. Тайвань имеет решающее значение для того, что я называю "антигегемонистской" коалицией, которая, по сути, представляет собой коалицию стран, включая Индию, Японию, Филиппины, возможно, Вьетнам в какой-то степени и так далее. Если мы откажемся от Тайваня или проиграем из-за Тайваня, у стран региона появится рациональный стимул перестроиться и приспособиться к Пекину".

Почему Китай стал камнем в горле американской гегемонии? Дело даже не в том, что он освоил все мировые рынки и потеснил американские товары. Конечно, это важно. Однако основная проблема Белого дома в том, что Пекин предлагает свой образ будущего для других государств. Китай готов брать на себя ответственность в качестве лидера в глобальной системе. В этом уверен премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг.

Лоуренс Вонг, премьер-Министр Сингапура:

"Возвышение Китая вызывает беспокойство во многих частях мира. Не только потому, что это растущая держава огромного масштаба, но и потому, что это держава с другой экономической моделью и политической системой. Но я думаю, что мир должен понять, что Китай не будет следовать западным нормам и найдет свой собственный путь к современности. И хотя он все еще сильно отстает в росте, потому что его ВВП на душу населения составляет всего одну пятую от американского, в некоторых областях он уже превзошел его. Он является технологическим лидером во многих областях, в передовом производстве, в возобновляемых источниках энергии. Поэтому мы должны смириться с тем, что Китай - это не просто растущая держава, это уже состоявшаяся держава. И шаги, которые он предпринял в последние годы, я думаю, просто демонстрируют, что Китай осознает свой растущий вес и думает о том, какую ответственность он может взять на себя как лидер в глобальной системе. Например, недавно он решил отказаться от положений ВТО о специальном и дифференцированном режиме. Буквально за последний год он удвоил свою поддержку глобальных институтов. И я думаю, что это примеры того, как мы должны принять тот факт, что Китай будет ключевым игроком и, возможно, ключевым лидером в этой новой глобальной системе".

Пока США формируют в регионе ударный альянс против Китая для них важно попытаться усыпить бдительность Пекина. Дональд Трамп отправился в азиатское турне для заключения соответствующих сделок.

Говорят, разделение сиамских близнецов - одна из самых сложных хирургических операций. Дело даже не в том, что два автономных существа по задумке матери-природы срослись, а в том, что у них на двоих часто вообще один-единственный набор внутренних органов. Тут, соответственно, после операции посчастливиться выжить кому-нибудь одному.

И, похоже, Дональд Трамп, вооружившись топором санкций, приступил именно к подобной тонкой хирургии. Про "Чаймерику" (Chimerica), которая зиждется на китайском промышленном и американском финансовом потенциалах, говорят уже лет 20.

Конечно, с точки зрения естествоиспытателя, любопытно проверить: что будет, если отделить систему денежного обращения от системы, которая переваривает мертвую материю в материальные блага? Скорее всего, будут трупы. Как минимум, один, хотя, возможно, и два.

И вот Трамп выступает сейчас именно в роли безумного профессора, который хочет что-нибудь отчекрыжить, а китайское начальство, напротив, старается прежнюю систему жизнедеятельности сохранить. Или отключиться от обезумевшего желудка, того самого, который раньше блага потреблял, а теперь взбунтовался.

Ли Цян, премьер Госсовета КНР:

"Международная ситуация меняется. Односторонние действия и протекционизм серьезно повлияли на глобальный экономический и торговый порядок, многие страны столкнулись с необоснованно высокими пошлинами. Политика силы, принуждения, запугивания, конфронтации не приносит никакой пользы, но позволяет внешним силам разделить и манипулировать нами. Только углубляя сотрудничество, мы будем способствовать устойчивому экономическому росту!"

Китай пытается создать единый фронт стран, которым Штаты грозят пошлинами. Трамп, в свою очередь, спешит заключить соглашения о тарифах со сколь можно большим количеством государств - только в последние несколько дней это удалось с Камбоджой, Вьетнамом, Таиландом, Японией.

Проблема, однако, в том, что соглашения такие практически невозможно соблюсти. Например, Токио пообещал 550 млрд долларов инвестиций в США, но таких денег у японцев, с их 20-летней рецессией, просто нет. Малайзия сулит 70 млрд долларов и получила в награду непосильные пошлины в 19 %, от которых торговля уверенно и быстро загнется, а инвестиций не будет, поскольку объявленная сумма совершенно заоблачна.

Майкл Джеякумар Деварадж, председатель социалистической партии Малайзии:

"Наши лидеры боятся санкций и пошлин. Малайзия, например, серьезно пострадает, если наши пошлины будут выше, чем у Таиланда и Индонезии. Мы требуем их отменить!"

Трамп за последние полгода неоднократно называл самые разные цифры, грозя Китаю пошлинами: было и 50 %, и 150 %. В последний раз назвал 100 %, но и это уже, кажется, отменено и пересмотрено.

Перед вылетом Трампа в Азию было заявлено, что по значительному кругу проблем удалось согласовать с китайцами взаимоприемлемые решения. Есть подозрение, что они хоть и приемлемы, но вряд ли возымеют желаемое американцами действие. Тарифы ведь не для удовольствия: с их помощью Штаты надеются стать снова не только великими, но индустриальными. А вот это вряд ли. Известно, что китайские экспортеры уже обходят сверхвысокие пошлины, например, создавая в Азии предприятия, где технику свинчивают из двух-трех узлов и везут в Штаты как индонезийскую или вьетнамскую.

И тут никакими пошлинами ситуацию не переломить: деиндустриализация, точно, занимает 20 лет, а вот индустриализация может потребовать и столетия - для нее необходимы кадры, капиталы, рынки, ресурсы. У Трампа же кумир тот, кто был уверен: злато все купит, а булат все возьмет.

Дональд Трамп, президент США:

"Пока ничего не согласовано. Но мы чувствуем себя уверенно, мы чувствуем себя хорошо! Еще Рональд Рейган обожал тарифы. Он использовал их умеренно, но это было его ошибкой. Финансы и торговля не были его сильной стороной. Я всегда любил Рональда Рейгана, а ему нравились тарифы!"

Вот только именно после Рейгана, при котором промышленность в США исчезла, Трампу и приходится делать Америку великой снова. Китаю же из ничтожества ползти к величию незачем: он на пике. Несколько дней назад состоялся 4-й пленум 20-го созыва ЦК КПК, сугубо и узкопартийное, вроде бы, мероприятие, однако, оно важно тем, что китайский лидер получил карт-бланш на индустриализацию и модернизацию страны, а никакой фронды, которую обещали эксперты, на пленуме не было в помине.

Цзян Цзиньцюань, директор управления политических исследований ЦК КПК:

"XX съезд КПК поставил цель - в основном осуществить социалистическую модернизацию к 2035 году. Период 15-й пятилетки, который рассматривался на пленуме, имеет решающее значение для реализации грандиозного плана модернизации Китая!"

Трамп понимает, что применить свой хирургический топор прямо сейчас - самоубийство: разрыв или ослабление из-за пошлин торговых связей вызовет инфляцию, девальвацию, превращение доллара в локальную валюту и тысячу прочих катастроф, которые приведут к его быстрой и верной политической кончине.

Угроза тарифной хирургии - переговорная уловка. Китай тоже не хочет торговых войн: экономически страна слишком тесно, до полного сращения, привязана к Штатам. В 30 октября в Сеуле Трамп и Си займутся поисками мира, за который, правда, одной стороне заплатить больше, и есть подозрение, что это будет не Китай.

