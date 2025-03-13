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Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Беларусью в рамках ЕАЭС - Путин
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Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Беларусью в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Беларусь председательствует в 2025 году", - сказал глава государства во время пресс-конференции.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Беларуси и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.