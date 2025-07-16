Хуситы заявили о нанесении ударов по аэропорту Бен-Гурион и порту Эйлат

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов по целям в Израиле, атаковав в том числе аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением баллистической ракеты. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, пишет ТАСС.