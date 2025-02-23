Киев готов подписать с США соглашение по редкоземельным металлам

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По данным "Файнэншл таймс", сделка по редкоземельным металлам согласована. Сообщается, что США пошли на ряд уступок и смягчили наиболее радикальные требования. Например, сумма в 500 млрд долларов больше не фигурирует.

Тем не менее, основа не меняется - в создаваемый фонд Киев будет отчислять не менее 50 % от продажи принадлежащих ему минеральных ресурсов, прибыли от портов и прочих инфраструктурных объектов.

Гарантий безопасности для Украины в документе все так же не будет. При этом Соединенные Штаты не возражают, чтобы средства инвестировались в проекты, расположенные в Украине.