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Киев готов подписать с США соглашение по редкоземельным металлам
По данным "Файнэншл таймс", сделка по редкоземельным металлам согласована. Сообщается, что США пошли на ряд уступок и смягчили наиболее радикальные требования. Например, сумма в 500 млрд долларов больше не фигурирует.
Тем не менее, основа не меняется - в создаваемый фонд Киев будет отчислять не менее 50 % от продажи принадлежащих ему минеральных ресурсов, прибыли от портов и прочих инфраструктурных объектов.
Гарантий безопасности для Украины в документе все так же не будет. При этом Соединенные Штаты не возражают, чтобы средства инвестировались в проекты, расположенные в Украине.
Зато отмечается, что Зеленский, который ранее выбивал себе право лично подписать документ в присутствии Трампа, своего добился и в ближайшее время отправится в США. В частности, в качестве возможной даты называется 28 февраля. Лидер Белого дома уже заявил, что не против визита киевского главаря, если тот так хочет.