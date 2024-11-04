Киев готовится к переговорам с Россией

Украине в принципе в череде последних событий приходится вертеться. В Киеве обдумывают ускоренный график переговоров с Россией, который предложил Трамп. Во всяком случае, это утверждает The New York Times.

Издание сообщает, что украинские власти допускают заморозку конфликта по линии фронта в обмен на гарантии безопасности после окончания горячей фазы боевых действий. Ведь украинские войска неуклонно теряют позиции на востоке. В качестве таких гарантий Украина хочет получить членство в НАТО. Правда, в офисе Зеленского и сегодня продолжают заявлять об отказе от переговоров с Москвой, утверждая, что Киев не готов идти на территориальные уступки.