Киев не согласен с условиями мирного плана Трампа

Как пишут СМИ, украинские чиновники категорически его отвергли. Они считают, что документ отвечает максималистским требованиям Москвы и потому без существенных поправок неприемлем для Украины. Один из анонимных источников указал, что если Киев примет план, то это будет равносильно отказу страны от суверенитета.

Впрочем, в США подобной реакции ожидали, а потому для убедительности послали в украинскую столицу группу переговорщиков из Пентагона. Руководитель делегации Дэн Дрисколл уже встретился с Зеленским и передал соответствующий план. Сам же Зеленский пока никак не комментировал происходящее, но в его администрации заявили, что он рассчитывает в ближайшие дни обсудить мирный трек с Трампом.