Киев получит от ЕС транш помощи в 3,5 млрд евро

Евросовет одобрил третий платеж Киеву в 3,5 млрд евро грантов и кредитов в рамках украинского фонда.

Для их получения Украина реализовала 13 необходимых шагов. Среди них были и реформы для увеличения использования возобновляемых источников энергии, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства. С этой третьей выплатой Украина получит около 20 млрд в рамках украинского фонда с момента его создания год назад.