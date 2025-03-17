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Киев получит от ЕС транш помощи в 3,5 млрд евро
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ЕС инвато2025-03-17T12:19:23.000000Z00
Евросовет одобрил третий платеж Киеву в 3,5 млрд евро грантов и кредитов в рамках украинского фонда.
Для их получения Украина реализовала 13 необходимых шагов. Среди них были и реформы для увеличения использования возобновляемых источников энергии, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии развития сельского хозяйства. С этой третьей выплатой Украина получит около 20 млрд в рамках украинского фонда с момента его создания год назад.