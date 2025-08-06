По информации Владимира Мединского, на сегодня Киев отказался от тысячи пленных солдат Вооруженных сил Украины. Из-за этого тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался.

Пленный вэсэушник говорит то, что думает, но такие мысли на его родине под запретом. "Пора уже все заканчивать. Сколько уже можно тянуть. Эти качели напрасны. Пора договариваться, - сказал пленный. - Как ни крути, славяне все-таки. Раньше плечом к плечу воевали, а сейчас брат с братом получается. Пора уже это все заканчивать".