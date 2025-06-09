6 тыс. тел - это натурально караван из фур, под завязку набитыми трупами. Первую партию - 1212 тел украинских солдат - Россия пригнала к границе 8 июня. За ними никто не приехал даже спустя сутки. Колонна ушла обратно с тем же грузом, с тем же льдом, с тем же молчанием.

Киев утверждает, что "даты не согласованы". Устами Буданова произносится, что обмен начнется только "на следующей неделе". Дескать, Россия оказывает давление. Мы же уже слышали от Киева, как русские на Донбассе обстреливают сами себя или сами лупят по атомной станции, которую контролируют. Помним, как украинцы сбили самолет со своими же пленными, возвращающимися домой.

За убитого в ходе боевых действий на Украине должны выплачивать 15 млн гривен. 6 тыс. тел - это 90 млрд, то есть почти 10 % военного бюджета на 2025 год. В мае страна не смогла расплатиться с кредиторами по задолженностям. В Раде признаются, что "дыра в бюджете составляет сотни миллиардов". А вы в курсе, что по закону никто никаких выплат за мертвых на Украине не получает? Гипотетически их могут выплатить спустя 2 года после окончания войны, если опознают, если в теле не обнаружат употребления запрещенных веществ, если найдутся свидетели, которые подтвердят достойность гибели. Так в законе написано. Никто никому не заплатит.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Если забрать эти тела и предоставить их общественности, станет понятно, что жертв очень большое количество. Гораздо больше, чем заявляют обе стороны конфликта. Это будет деморализующим фактором с точки зрения пропаганды и для украинской аудитории, и для мировой аудитории. Вероятность того, что люди дальше будут потреблять идеологему о том, что война необходима, ее необходимо продолжать, она будет все менее востребована, тяжелее будет людям предлагать, потому что количество жертв будет антипропагандой для этого. И существует еще один аспект. Мы знаем, что Украина готовит сейчас еще одну провокацию - уже не против российской территории, а против Приднестровья. Если эта провокация состоится, то все внимание будет направлено на новую горячую тему, которая должна будет привлечь внимание мировой общественности, показать, что Украина по-прежнему на коне, она готова проводить активные наступательные операции. Тогда обмен телами погибших будет на этом фоне выглядеть демотивирующим фактором".

Россия уже проделала часть работы по опознанию трупов вэсэушников - они уже с ДНК-данными упакованы в цинк и отдаются "без условий", фактически даже не требуя взамен своих. Почему? Официальная версия России - это сугубо гуманитарная акция. Но Киев думает наоборот. По его логике, это провокация, чтобы вызвать социальный взрыв. 6 тыс. трупов за раз - удар по украинской пропаганде. Большинство погибших - это солдаты ВСУ, убитые при провальном вторжении в Курскую область. Признать их - значит, признать катастрофу, о которой молчит Зеленский. Киеву придется сказать: "Ваш сын не герой - он напрасно сгниет в земле". Для Киева "мертвецы опаснее живых". Впрочем, все гораздо прозаичнее. Зеленский и компания не нуждаются в своих гражданах - ни в живых, ни в мертвых, им просто плевать на них. Они даже не готовились к тому, чтобы делать что-то с погибшими.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Зеленский имеет статус "душегуб". Это наиболее точное определение, потому что он погубил не только тела, отправил туда даже тех, кто не хотел воевать, сделал это незаконно. Большинство из тех, кто погиб и чьи тела передают, - это Курская область. В соответствии с Конституцией Украины должно быть решение парламента на ввод Вооруженных сил Украины на территорию иностранного государства. Они, по сути, являются террористами. И это как раз преступное действие самого Зеленского".