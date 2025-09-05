Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Китай и Россия направили гуманитарную помощь Афганистану после землетрясений

В Афганистане действие стихии остается в активной фазе. 4 сентября на востоке страны произошло новое землетрясение магнитудой 4,7, в результате чего пострадали более 30 человек.

Это повторный удар стихии после разрушительного землетрясения магнитудой 6,0 в начале сентября, которое унесло жизни более 2,2 тыс. человек и оставило свыше 3 тыс. раненых. Эпицентр вновь находился рядом с Джелалабадом.

Мировое сообщество в стороне не остается. К слову, Китай экстренно оказал содействие в размере 50 млн юаней. Россия в свою очередь также направила первую партию гуманитарной помощи в виде 20 т продуктов питания.

