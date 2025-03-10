Китай призвал США не создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе

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Китай хочет, чтобы США не создавали напряженность в Тайваньском проливе, не подвергали опасности мир и стабильность в регионе. Об этом заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) Реймонд Грин в интервью тайваньскому изданию Liberty Times сообщил, что США снова сосредоточатся на военных потребностях Тайваня после завершения конфликта на Украине. Кроме того, по словам Грина, сейчас Вашингтон прилагает усилия, чтобы ускорить военные поставки на остров.

"Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая и является главной красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать", - сказала Мао Нин, комментируя сообщения.

По ее словам, Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

"(Призываем) прекратить продажу оружия Тайваню и осуществление военного взаимодействия между США и Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, подвергать опасности мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подчеркнула Мао Нин.

Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.