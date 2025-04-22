Китай сократил импорт некоторых американских позиций

В марте на фоне обострившихся торговых противоречий Китай резко сократил импорт некоторых американский товаров. Больше всего ограничения коснулись сжиженного природного газа и пшеницы.



При этом по итогам прошлого года Штаты были в числе крупнейших поставщиков этой сельхозкультуры в Поднебесную. Доля импорта из Америки составляла 17 % или 600 млн долларов. Схожая ситуация и с СПГ.



США входили в топ-5 экспортеров на китайский рынок. В прошлом году на 2,4 млрд долларов закупил Китай американского СПГ.