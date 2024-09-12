Китай запустил программу по сбору средств для защиты Великой Китайской стены

Китай запустил программу по сбору общественных денежных средств на защиту Великой Китайской стены, которая является крупнейшим из существующих объектов культурного наследия страны, пишет БЕЛТА.

На мероприятии, посвященном старту программы, замминистра культуры и туризма КНР, глава Государственного управления по охране культурного наследия (ГУОКН) Ли Цюнь отметил, что нужно приложить усилия для поощрения добровольных действий по защите Великой Китайской стены, повышения уровня информированности общественности и просвещения в этой области, чтобы результаты работ по защите крупнейшего памятника архитектуры приносили пользу людям.